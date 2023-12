Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore allo Sport, all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, dà il via alla XV Edizione della Ronde di Sperlonga, gara di Rally della Riviera di Ulisse.Fondi, piazza dell’Unità d’Italia (ore 18)VARIE- Presentazione della campagna di comunicazione predisposta da Ama e Comieco con il patrocinio di Roma Capitale per informare i cittadini sulla corretta raccolta differenziata e riuso degli imballaggi in carta e cartone. Intervengono: Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco, Daniele Pace, presidente di Ama Spa e Alessandro Filippi, direttore generale Ama Spa.Roma, Mercato di Testaccio - Box n. 100, ingresso via Beniamino Franklin (ore 12) (Rer)