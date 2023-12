Gaza: consigliere Sicurezza Usa Sullivan in Israele, incerta la data di conclusione della guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata, poi, l'ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha annunciato la riapertura del valico israeliano di Kerem Shalom per la prima volta dal 7 ottobre per permettere l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Secondo quanto rivelato dall’ufficio di Netanyahu Israele si era impegnato, nell'ambito della tregua che ha consentito il rilascio di 105 ostaggi, a facilitare l'ingresso di 200 camion di aiuti umanitari al giorno nell’exclave palestinese. Tuttavia, il valico egiziano di Rafah, l’unico aperto finora per l’ingresso dei soccorsi, ha permesso l’accesso giornaliero di soli 100 veicoli. "Per rispettare l'accordo, oggi il gabinetto ha approvato temporaneamente lo scarico dei camion sul lato di Gaza del valico di Kerem Shalom", si legge nel comunicato. Secondo un funzionario israeliano la decisione del gabinetto si estende solo agli aiuti provenienti dall'Egitto e non dalle Nazioni Unite. L'ufficio di Netanyahu ha rivelato inoltre che "gli Stati Uniti si sono impegnati a finanziare il potenziamento del valico di Rafah il più rapidamente possibile", in modo che soddisfi totalmente il fabbisogno di aiuti umanitari della Striscia senza che sia necessaria l’apertura dei passaggi israeliani. Infine, dopo un attacco dei ribelli alla nave portacontainer “Al Jasrah”, di proprietà della compagnia di navigazione tedesca Hapag Lloyd, nel Mar Rosso, al largo dello Yemen, la compagnia di trasporto marittimo e di cantieristica navale danese Maersk ha deciso di sospendere tutte le spedizioni di navi portacontainer attraverso il Mar Rosso fino a nuovo avviso. (Res)