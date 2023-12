Roma: corteo storico in centro ed evento a Ostia, bus deviati nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un corteo storico in centro ed evento a Ostia: sono questi gli eventi del fine settimana a Roma con deviazioni del trasporto pubblico. In particolare, domani dalle 13 alle 19, un corteo storico sfilerà su via Merulana, via dell'Esquilino, via Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore. Le strade saranno chiuse al traffico, con us deviati. Domenica, a Ostia, per l'intera giornata, una manifestazione si svolgerà in via delle Baleniere. La strada sarà chiusa al traffico dal civico 2 al civico 137. (Rer)