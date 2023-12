Energia: Bonelli (Verdi e Sinistra) a Salvini, Nucleare a Milano? lo sfido a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima e seriale supercazzola di Matteo Salvini che dice di volete la centrale nucleare a Milano. E' impressionante le sciocchezze che questo ministro riesce inanellare ogni giorno. Propongo a Salvini un confronto pubblico a Milano, in piazza Duomo, davanti ai milanesi per spiegare come sia possibile, o meglio impossibile, realizzare una centrale nucleare a Milano e quali siano i costi a carico della collettività". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue - ln Francia la costruzione di una centrale di terza generazione a Flammanville, avviata nel 2006, non è ancora terminata, con costi lievitati da 3,7 miliardi a 20 miliardi di euro. Il costo dell'energia nella centrale di Hinkley point in Inghilterra è stato fissato in 121 €/Mwh mentre per il gas oggi il prezzo è a 34 €/Mwh: il nucleare costa 4 volte di più. Quello che vuole fare Salvini e' mettere le mani nelle tasche degli italiani per non puntare sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica." "Lui che si lamenta dello strapotere dei cinesi dovrebbe sapere che il suo governo sta consentendo la vendita della fabbrica più importante e più grande d'Europa che produce pannelli fotovoltaici bifacciali la 3Sun di Catania di proprietà al 100 per cento Enel. Indovinate a chi vogliono vendere: agli inglesi." (Com)