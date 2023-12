Difesa: Egitto, conclusa la visita del capo di Stato maggiore Askar in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito egiziano, Osama Askar, ha concluso la sua visita in Italia, durata diversi giorni, durante i quali ha incontrato il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone. Lo riferisce una nota stampa del ministero della Difesa egiziano, secondo cui le parti hanno affrontato una serie di argomenti di interesse comune e delle modalità per rafforzare le aree di cooperazione bilaterale in ambito militare, nonché gli attuali sviluppi regionali e il loro impatto sulla sicurezza e la stabilità nella regione. Durante la visita, Askar ha visitato il Comando operativo di vertice interforze e ha incontrato rappresentanti di aziende italiane operanti nel settore dell'industria della difesa. "La visita rientra nel quadro dell'approfondimento delle relazioni di partenariato militare e di cooperazione tra le forze armate egiziane e italiane", si legge nel comunicato del ministero della Difesa egiziano. (Cae)