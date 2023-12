Viabilità: Aspi, chiuso per una notte allacciamento A21 su A1 Milano-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 dicembre, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia. In alternativa si consiglia: da Bologna verso A21/Brescia, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000, per immettersi sulla A21 Dir in direzione di Brescia; da Bologna verso A21/Torino e Piacenza sud, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 50+000, per rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna, per poi proseguire sulla A21. (Com)