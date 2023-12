Export: Zoppas (Ice), nuova inversione di tendenza a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il 2023 volge al termine, l’inversione di tendenza delle esportazioni italiane “dimostra una volta di più come il made in Italy continui a imporsi sui mercati internazionali, nonostante le complessità geopolitiche generate dal conflitto in Ucraina e da quello in Medioriente”. Lo dichiara in una nota il presidente di Ice, Matteo Zoppas, sui dati diffusi oggi da Istat in merito all'export italiano di ottobre. “Guardiamo con prudenza al 2024, auspicando che la Germania intervenga per aiutare ad invertire il proprio trend negativo e che l'eventuale riduzione dell'inflazione industriale in Italia possa fungere da vantaggio competitivo per il nostro commercio estero", sottolinea Zoppas. (Rin)