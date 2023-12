© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo comunica in una nota che in relazione all'operazione ATM/M4 ufficializzata in data odierna, si segnala che Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha assistito ATM SpA (controllata dal Comune di Milano) in qualità di Financial Advisor esclusivo per l'acquisizione del 31 per cento della partecipata SPV LINEA M4 SPA. (Com)