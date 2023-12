Centrosinistra: Gentiloni a Calenda, ancora mi piace quello di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vero Carlo ed io siamo amici, ma la di là di questo, sono molto curioso del lavoro che fa Carlo con Azione". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari nel corso della presentazione a Roma del libro del leader di Azione, Carlo Calenda "Il Patto". Del libro "non mi convince fino in fondo" la "periodizzazione perché io almeno a una parte di questo trentennio resto molto affezionato" ad esempio "la vittoria di Rutelli alle elezioni comunali di Roma", ha spiegato. E ancora Gentiloni salverebbe anche gli anni '90 "a livello europeo una specie di Belle époque" con "il crollo del Muro di Berlino, la riunificazione europea, la sinistra di governo, che mi piace tuttora, quella di Blair, di Clinton e poi siamo entrati nell'euro", ha sottolineato.(Rin)