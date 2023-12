Imprese: Zoppas (Ice), a ottobre 2023 nuova inversione di tendenza, necessità di aprirsi a mercati globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei primi dieci mesi dell'anno (gennaio/ottobre 2023) assistiamo ad una crescita delle esportazioni italiane rispetto allo stesso periodo del 2022 pari al +1,2per cento (era 1per cento gen-set 2023 su gen-set 2022). Contribuiscono positivamente in particolare le maggiori vendite grazie ad una inversione di tendenza del mese di ottobre 2023 che ha visto un aumento del 3per cento a/a. Il dato complessivo dell'1,2per cento risulta da un aumento dell'export verso i paesi extra-Ue (+4,3per cento) e una contemporanea diminuzione dell'export verso l'Ue (-1,4per cento). Tutto ciò conferma, una volta di più, la difficile predittività dell'attuale scenario economico globale. Contribuiscono in particolare le maggiori vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+10,6per cento), autoveicoli (+24,7per cento), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,8per cento), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+9,4per cento) e articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (+5,1per cento). Nel dettaglio, le esportazioni a ottobre 2023 migliorano sia rispetto al mese precedente di settembre 2023 (+3,8per cento a livello congiunturale), che rispetto ad un anno fa (+3per cento a livello tendenziale a/a nonostante una lieve riduzione in volume dello 0,4per cento). (segue) (Com)