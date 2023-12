Imprese: Zoppas (Ice), a ottobre 2023 nuova inversione di tendenza, necessità di aprirsi a mercati globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo caso, da segnalare come a trainare l'incremento su base mensile è soprattutto l'export verso i Paesi extra UE (+6,5per cento) rispetto all'area UE (+1,4per cento). Nel secondo caso, la crescita dell'export in valore è sintesi di un aumento del 9,4per cento per i mercati extra UE e di una contrazione del 2,6per cento per l'area UE: hanno inciso positivamente le vendite di macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (+11,9per cento), autoveicoli (+34,5per cento), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+26,8per cento) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+9,1per cento). Flettono su base annua le esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-9,1per cento), sostanze e prodotti chimici (-7,7per cento), computer, apparecchi elettronici e ottici (-6,7per cento) e carta e prodotti di carta, prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati (-13,6per cento). Su ottobre 2022, le migliori performance sono quelle dei paesi OPEC (+42,0per cento), Stati Uniti (+10,2per cento), Regno Unito (+10,9per cento) e Giappone (+25,3per cento). Per contro, si riducono le esportazioni verso Germania (-5,6per cento), Austria (-16,4per cento) e Belgio (-6,6per cento). I dati relativi ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea – tanto congiunturali quanto tendenziali - conferma la necessità, per le imprese italiane, di aprirsi a nuovi mercati, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'intero Sistema Paese. Mentre il 2023 volge al termine, questa inversione di tendenza dimostra una volta di più come il Made in Italy continui a imporsi sui mercati internazionali, nonostante le complessità geopolitiche generate dal conflitto in Ucraina e da quello in Medioriente. Guardiamo con prudenza al 2024, auspicando che la Germania intervenga per aiutare ad invertire il proprio trend negativo e che l'eventuale riduzione dell'inflazione industriale in Italia possa fungere da vantaggio competitivo per il nostro commercio estero". (Com)