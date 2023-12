Viabilità: aperta area di servizio Brianza Nord, confermata chiusura stazione di Dalmine su A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata l'ultima chiusura in programma dell'area di servizio "Brianza nord", situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, venerdì 15, alle 5:00 di sabato 16 dicembre. Rimane confermata la chiusura della stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 15, alle 5:00 di sabato 16 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate. (Com)