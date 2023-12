Poste: ad azienda “Oscar di Bilancio 2023” in categoria “Grandi imprese quotate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane vince l’“Oscar di Bilancio 2023” nella categoria “Grandi imprese quotate” per la completezza, la trasparenza e l’innovazione della comunicazione al mercato e agli stakeholder dei propri risultati finanziari. Nella motivazione della giuria – riferisce una nota – si spiega che il “Bilancio Integrato 2022 di Poste Italiane presenta un eccellente grado di maturità in termini di qualità delle informazioni (sia storiche che prospettiche) e di chiarezza espositiva. Ha ormai raggiunto un livello particolarmente alto in termini di rendicontazione finanziaria e di integrazione di informazioni relative a tematiche di sostenibilità all’interno dello stesso, rendendo evidente sia l’impegno profuso dal Gruppo nella predisposizione del documento sia la commistione di tematiche di sostenibilità nel business model e negli obiettivi dell’azienda. Tra i principali punti di forza si rileva infatti la rappresentazione della connettività tra strategia, obiettivi a breve medio e lungo termine, Sdgs, Kpi, azioni realizzate e relativi impatti, l’impegno della società relativamente alla rappresentazione della Doppia materialità, l’eccellente utilizzo della grafica e il carattere completamente interattivo e navigabile del documento nel significato più ampio del termine". (segue) (Com)