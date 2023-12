Poste: ad azienda “Oscar di Bilancio 2023” in categoria “Grandi imprese quotate” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oscar di Bilancio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti dal Gruppo Poste Italiane per la sua capacità di integrare in modo efficace i principi Esg nelle strategie di business. Nei giorni scorsi Poste Italiane è stata riconosciuta “Sector Leader” globale in campo assicurativo da parte del Corporate sustainability assesment (Csa) di Standard and Poor’s Global. Sempre nel 2023 Poste Italiane ha ricevuto la medaglia di platino da Ecovadis, mantenendo la valutazione di “AA” nel rating Msci e migliorando anche il punteggio ottenuto da parte di Moody’s. Poste Italiane è inclusa nei più prestigiosi indici di sostenibilità internazionali, come Dow Jones Sustainability Index World e Europe, Euronext Vigeo-Eiris Indices, Integrated Governance Index, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, Ftse4Good, Bloomberg Gender-Equality Index e Stoxx Global Esg Leaders. Le valutazioni positive ottenute da parte di agenzie come Cdp e Sustainalytics hanno ulteriormente confermato l'impegno dell’azienda per la sostenibilità. Inoltre, il gruppo ha mantenuto il proprio primato tra i leader della sostenibilità nell’ambito dell'indice Mib Esg lanciato nel 2021 da Euronext e Borsa Italiana, dimostrando l'impegno continuo verso una gestione responsabile e sostenibile. (Com)