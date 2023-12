Riforme: Casellati, premierato frutto di interlocuzione con opposizioni e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge sul premierato è “il frutto di una lunga interlocuzione con tutte le opposizioni, i sindacati” insomma “di una mediazione con le opposizioni, che avendo perplessità sull’elezione diretta del presidente della Repubblica ci hanno indirizzati verso il premierato”. Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno di Atreju. Le opposizioni “hanno ritenuto che il presidente della Repubblica non potesse fare parte di quel tipo di elezione e allora ci siamo indirizzati verso l’elezione diretta del presidente del Consiglio - ha spiegato -. C’è un solo punto che non è discutibile: l’elezione diretta. Per dieci anni abbiamo assistito a governi tecnici e i cittadini si sono allontanati dalle urne perché credevano di non avere più la possibilità di interloquire con un Parlamento, che sentivano non li rappresentasse più. L’astensionismo quindi si è acuito e questo può provocare un deficit di democrazia. I cittadini si devono riappropriare del diritto al voto”, ha concluso Casellati. (Rin)