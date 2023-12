Germania: il principe di Reuss truffato nell’acquisto di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Enrico XIII di Reuss, che intendeva attuare un colpo di Stato in Germania, è stato truffato nell’acquisto di armi per il suo piano eversivo. È quanto emerge dall’atto di accusa redatto dalla Procura generale federale (Gba) contro l’aristocratico e altri 26 affiliati alla sua organizzazione eversiva di estrema destra, il Consiglio. In particolare, due gemelli svizzeri comunicarono al principe di Reuss di potergli procurare armi. Dal Consiglio vennero versati almeno 138.710, ma i golpisti non ricevettero gli armamenti. (Geb)