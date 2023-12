Legge Bilancio: FI, da parole Mazzi conferma che Pirondini ha mentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggiamo sconcertati le serie e gravi dichiarazioni di una fonte istituzionale, quale il sottosegretario alla Cultura, l'onorevole Gianmarco Mazzi. Il quale conferma che il senatore Pirondini non si è mai dimesso dall'incarico di Consigliere di amministrazione al Teatro Carlo Felice di Genova, che peraltro non ha mai segnalato al Senato. Quindi “Pirondini ha mentito in maniera clamorosa”. È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo di Forza Italia al Senato. “Rileviamo poi che la non sanabile situazione di incompatibilità del senatore Pirondini è resa ancora più eclatante dal fatto che il ministero della Cultura ha erogato contributi per circa 30 milioni al Teatro Carlo Felice, una cifra gigantesca. Questo conflitto di interessi, questa mancata segnalazione dell'incarico, le bugie sulle mancate dimissioni, coprono di vergogna i finti moralisti, che dovranno rendere conto di questa sconcertante vicenda di Pirondini", aggiunge. (Rin)