Ucraina: Tajani a colloquio con Grossi (Aiea), focus su sicurezza della centrale di Zaporizhzhia

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi. “Ho sottolineato il sostegno del governo italiano all’azione internazionale dell’Aiea in vista del vertice sul nucleare di Bruxelles a marzo”, ha scritto il ministro in un messaggio su X. “Abbiamo fatto il punto sugli scenari di crisi con particolare riguardo all’importanza della sicurezza di Zaporizhzhia in Ucraina”, ha proseguito Tajani. (Res)