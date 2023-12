Rai: Lega, gestione Corsini dà risultati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Corsini "è una gestione che produce risultati positivi, improntata sull'equilibrio e in difesa di una vera visione pluralista". Così in una nota il gruppo Lega in commissione Vigilanza Rai. "Il direttore Approfondimento Rai ne sta dando prova con i fatti e con una progettualità costruttiva che abbiamo avuto modo di sentire nelle ultime audizioni in commissione. Il resto sono polemiche da salotto", aggiunge la nota. (Rin)