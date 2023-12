Riforme: Casellati, parlamentarismo non garantisce stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla prima riforma Bozzi “a sinistra e a destra si è tentato di cambiare la forma di governo” e “quindi il parlamentarismo non ha funzionato perché non ha garantito la stabilità”. Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno di Atreju. “Il premierato è esistito solo in Israele ed è fallito. I costituenti della Costituzione dicevano che la forma di governo dovesse essere un vestito che si adattasse alle sensibilità dei singoli Paesi”, ha concluso. (Rin)