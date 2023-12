Trasporti: Fs treni turistici italiani, parte nuovo treno notturno espresso Cadore per Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il primo viaggio del nuovo treno notturno Espresso Cadore di Fs treni turistici italiani, società del Polo passeggeri del gruppo Fs italiane. Un viaggio da Roma Termini a Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolomiti”, per riscoprire il piacere di un turismo lento, sostenibile e di qualità e per apprezzare durante il tragitto le bellezze del territorio italiano a bordo del treno, parte integrante della vacanza. Alla presentazione del viaggio inaugurale – riferisce una nota – hanno partecipato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’Amministratore delegato del gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris, l’Amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e l’Amministratore delegato di Fs treni turistici italiani Luigi Cantamessa. Il nuovo servizio notturno offre la possibilità di viaggiare tra Roma e Cortina d’Ampezzo tutti i weekend fino al prossimo 25 febbraio, con alcune corse aggiuntive previste nel periodo natalizio. (segue) (Com)