Trasporti: Fs treni turistici italiani, parte nuovo treno notturno espresso Cadore per Cortina (2)

- La partenza ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini alle 21:40 con arrivo a Calalzo (Belluno) alle 7:57. Da qui con un servizio di autobus si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Il servizio bus di ritorno partirà da Cortina alle 19:30, mentre il treno di ritorno partirà la domenica dalla stazione Calalzo – Pieve di Cadore - Cortina alle 21 con arrivo a Roma Termini alle ore 6:40. Previste, all'andata e al ritorno, fermate intermedie a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. L’accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza. I passeggeri, previa prenotazione, potranno accedere alla carrozza bar ristorante per la cena e potranno consegnare al personale dedicato i propri bagagli o eventuali attrezzature sportive che saranno sistemate in uno spazio presidiato da personale di Fs Tti. I viaggiatori possono prenotare cabine letto singole o doppie, con incluso servizio di cena e colazione, oppure di cuccette da quattro o sei posti che possono essere riservate anche interamente per viaggi di gruppo. A disposizione un servizio bar aperto tutta la notte. (Com)