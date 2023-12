Europee: Barelli (FI), conti si faranno solo alla fine e si troverà quadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia fa parte del Partito popolare europeo, forza moderata, europeista, garantista. Alle prossime elezioni europee voteranno più di 400 milioni di cittadini europei, il sistema è di tipo proporzionale, "ognuno andrà con il suo simbolo e i conti si faranno solo alla fine".Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Tg2 Italia Europa. "Solo dopo che i cittadini avranno espresso il proprio voto si capirà quale sarà la geografia dei partiti e si potrà trovare una quadra. Non credo che Giorgia Meloni potrà stare fuori dall’Europa, ci sono spazi enormi per lei, in Germania non c’è più la Merkel e Schulz non è paragonabile al suo predecessore, l’Inghilterra non fa più parte della Comunità europea, in Francia Macron è in grande difficoltà e l’Olanda ed altri paesi hanno una situazione economica peggiore rispetto alla nostra”, ha spiegato. “L’auspicio, visto che siamo vicini al Natale, è che Conservatori, Popolari e Liberali abbiano la maggioranza. Se così non fosse si troverà una maggioranza di cui anche il partito di Giorgia Meloni sono certo, farà parte”, ha concluso. (Rin)