Diritti: Mattarella, tutela di quelli umani rende società più forti

- Assumere come guida la tutela dei diritti umani rende le società più forti, resilienti ed eque anche nei rapporti fra le nazioni. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione degli auguri di Natale e fine anno da parte del Corpo diplomatico al Quirinale. “Il ‘pilastro’ dei diritti umani è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite si sono dati a partire dagli ambiti della pace e sicurezza e della lotta alla povertà e alle disuguaglianze. Lo stesso va detto per i principi fondanti lo Stato di diritto”, ha aggiunto. (Rin)