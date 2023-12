Quirinali: Mattarella, “guerra mondiale a pezzi” porta a mondo frammentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “guerra mondiale a pezzi”, porta a un mondo in pezzi. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione degli auguri di Natale e fine anno da parte del Corpo diplomatico al Quirinale. “Si innalzano muri, si attenta alla libertà di navigazione e di approdo. Per evitare di trasformarsi in conflitti di più ampie proporzioni, deve spingere a ricercare un fattore comune da cui riprendere le fila di un confronto che consenta una proficua riforma strutturale del multilateralismo”, ha aggiunto. (Rin)