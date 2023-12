Trasporto aereo: Turkish Airlines ordinerà altri 220 aeromobili da Airbus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia A350 è costituita da due versioni: l'A350-900 e l'A350-1000 a fusoliera più lunga, entrambi in grado di offrire un'esperienza di viaggio eccezionale anche sui voli più lunghi. Il design innovativo offre una vera e propria sensazione di spaziosità, con sedili ampi, soffitti alti e una suggestiva illuminazione ambientale. A fine novembre 2023 la famiglia A350 aveva registrato 1.072 ordini fermi da 57 importanti clienti in tutto il mondo. L'A350F è dotato della più grande porta di carico sul ponte principale e di una fusoliera di lunghezza ottimizzata per le operazioni di carico. Oltre il 70 per cento della cellula è realizzato con materiali avanzati che, insieme agli efficienti motori Rolls-Royce, generano una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 di almeno il 20 per cento rispetto all'attuale concorrente più vicino. Con quest'ultimo riconoscimento da parte di Turkish Airlines, il portafoglio ordini dell'A350F è arrivato a 50 ordini da parte di nove clienti, dopo il lancio avvenuto due anni fa al Dubai Airshow. (Com)