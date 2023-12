Superbonus: Tenerini (FI), nave in panne che va condotta in porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di Forza Italia sul Sal straordinario per il superbonus 110 per cento, in manovra o nel Milleproroghe, rappresenta una boccata di ossigeno per i tanti condomini che hanno già investito su questa misura. È indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia ragionevole che garantisca un'uscita ordinata dal caos che si è creato". Lo afferma la responsabile del dipartimento Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini. "Il superbonus è una nave in panne che va condotta in porto: non possiamo abbandonare i cittadini in difficoltà, serve un ulteriore sforzo per consentire di concludere gli interventi già avviati. Forza Italia continua a impegnarsi per tutelare famiglie, imprese e lavoratori, mantenendo in equilibrio i conti pubblici e sostenendo l'economia reale", conclude.(Rin)