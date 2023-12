Ue: premier portoghese Costa, il sostegno finanziario all'Ucraina non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno finanziario all'Ucraina da parte dell'Unione europea "non è in discussione". Lo ha detto il primo ministro dimissionario portoghese, Antonio Costa, al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. "È stato molto chiaro che se c'è un accordo tra 26 (eccetto l'Ungheria), il sostegno non è in discussione. Kiev non smetterà di essere sostenuta", ha spiegato Costa, aggiungendo che Budapest almeno non ha bloccato la "decisione più importante", ovvero l'apertura dei negoziati con l'Ucraina per l'adesione all'Ue. "Naturalmente ci sono momenti in cui ogni Stato membro ha i propri interessi", ha detto Costa, che ha lodato la decisione del primo ministro ungherese, Viktor Orban di andare "a prendere un caffè" mentre gli altri 26 leader decidevano sull'allargamento. (Spm)