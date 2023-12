Abruzzo: Cgil, dietro ritardi governo su Assegno inclusione ci sono vite di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancano due settimane alla fine del Reddito di cittadinanza per 29.300 persone in Abruzzo e 8.200 in Molise, ma non si sa ancora nulla dell'Assegno di inclusione, la nuova misura introdotta dal governo per superare l'Rdc. Dicembre, infatti, vedrà l'ultimo pagamento dell'indennità di reddito che è rimasto solo per le famiglie che, oltre ad essere in condizione di povertà, hanno al loro interno un minore, un disabile o un ultrasessantenne. Particolari condizioni di fragilità sociale - spiegano in una nota Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo e Molise e Mirko D'Ignazio coordinatore Inca Cgil Abruzzo e Molise -, che avevano fatto sì che il sostegno continuasse anche oltre luglio, mese in cui, in migliaia, con un sms, si sono già visti togliere il sussidio. Nonostante le persone coinvolte vivano queste problematiche, ad oggi il governo non ha ancora emanato il decreto che definisca modalità e tempi per l'invio delle domande di Assegno di inclusione, rischiando inevitabilmente di generare ritardi, disservizi ed incertezze. A farne le spese saranno le famiglie più deboli: quelle che non avranno i soldi necessari a sostenere le spese quotidiane per i bambini, per gli anziani o per i disabili che si trovano ad accudire. Oggi, per loro, l'importo medio del sussidio mensile è di 530€, ma il rischio reale è che a gennaio rimangano senza nulla". (segue) (Gru)