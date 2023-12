Abruzzo: Cgil, dietro ritardi governo su Assegno inclusione ci sono vite di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni ha raccontato l'abolizione del Reddito di cittadinanza come il superamento di una misura inutile, che disincentivava il lavoro, ma aveva anche assicurato che le nuove misure avrebbero garantito occupazione o sostegno ai più fragili. L'occupazione - aggiungono i due sindacalisti della Cgil -, ad oggi non si è vista: con il Supporto formazione lavoro, partito a settembre, non è ancora iniziato nessun corso di formazione né, tanto meno, si sono creati nuovi posti di lavoro. Inoltre, anche il pagamento dei 350 euro mensili previsti stenta a partire: ad ormai 4 mesi dall'avvio ancora non è chiaro il rapporto tra Centri per l'impiego ed Inps ed a farne le spese sono più di cinquemila persone lasciate, in Abruzzo e Molise, senza nessun sostegno, in balia di informazioni che non ci sono, corsi che non partono e lavoro che non c'è. Ora, anche i più fragili, quelli che non sarebbero stati lasciati indietro, rischiano di vivere le stesse dinamiche. Poveri e fragili che scontano la distanza tra le fasce sociali più deboli ed un governo che è più interessato a banche e condoni fiscali". (Gru)