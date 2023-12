Iraq: tutto pronto per le elezioni amministrative, si vota di nuovo a Kirkuk dopo 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 17 milioni di iracheni, a partire da lunedì, 18 dicembre, fino a mercoledì 20 dicembre, voteranno per le elezioni amministrative provinciali per la prima volta in un decennio. La Commissione elettorale dell'Iraq ha riferito che il processo di voto inizierà effettivamente domani, 16 dicembre, ma sarà limitato al personale militare e di polizia, e agli sfollati. Le votazioni si terranno in 15 governatorati iracheni, ad eccezione della Regione autonoma del Kurdistan, che contano una popolazione di 43 milioni di persone. I 17 milioni di elettori si dirigeranno alle urne in 7.166 centri, per scegliere tra 6 mila candidati in competizione per 285 seggi in tutte le province del Paese, la più grande dei quali è il consiglio provinciale di Baghdad con 49 seggi. Si calcolano 1.600 donne tra i candidati, il 25 per cento del totale. Inoltre, sono stati assegnati dieci seggi per le minoranze cristiane, yazide e sabee. (segue) (Irb)