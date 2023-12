Iraq: tutto pronto per le elezioni amministrative, si vota di nuovo a Kirkuk dopo 18 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Comitato supremo per la sicurezza delle elezioni, generale Qais al Mohammadawi, ha confermato oggi che le forze di sicurezza hanno iniziato a dispiegarsi dopo che ieri, 14 dicembre, il primo ministro, Mohammed Shia al Sudani, aveva annunciato lo stato di allerta nel Paese, in vista delle votazioni. Al Mohammadawi ha aggiunto che le attuali elezioni sono le prime che non vedranno la chiusura degli aeroporti e dei porti del Paese, e non ci sarà coprifuoco o divieto di spostamento tra le province. È da notare che in Iraq si sono tenute tre elezioni amministrative provinciali dal 2003: la prima nel 2005; la seconda nel 2009; e infine nel 2013. Il governo di Erbil ha annunciato il 18 dicembre come giorno di riposo, anche se non sarà coinvolto nelle elezioni. Le votazioni si svolgeranno senza il Movimento Sadrista, uno dei movimenti politici più importanti in Iraq, guidato dal leader sciita Muqtada al Sadr, che ha annunciato un boicottaggio delle elezioni. Tuttavia, Al Sadr ha esortato i suoi sostenitori a non compiere azioni violente durante le elezioni, nonostante le descriva come "corrotte". (segue) (Irb)