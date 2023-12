Iraq: tutto pronto per le elezioni amministrative, si vota di nuovo a Kirkuk dopo 18 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tutto pronto quindi per le elezioni amministrative, con gli occhi di 87 osservatori internazionali, e 33 mila locali, puntati principalmente sulle province petrolifere di Kirkuk e Ninive, nel nord dell'Iraq, oggetto di una lunga contesa tra il Kurdistan iracheno e il governo di Baghdad. La provincia di Kirkuk, ricca di giacimenti petroliferi, non assiste a queste elezioni da 18 anni. Secondo quanto dichiarato ai media locali dal ricercatore Sajad Jiyad, i partiti, le alleanze e gli abitanti locali devono capire che "nessun partito politico ha possibilità di vincere a Kirkuk", quindi la nomina di un governatore avverrà "per accordo e coordinamento", come avvenuto nel 2005. Il ricercatore ha sottolineato che nella provincia settentrionale vivono persone di diverse nazionalità (arabe, curde e turkmene), oltre a una minoranza di cristiani. Oltre a essere caratterizzata da una società multietnica, Kirkuk, insieme a Diyala e Salah al Din, fa parte del cosiddetto “Triangolo della morte”, dove cellule dello Stato islamico (Is) risultano essere ancora attive. Risale al 9 dicembre 2017 l’annuncio con cui il governo di Baghdad aveva annunciato la vittoria sull'Is, organizzazione jihadista che nel 2014 aveva conquistato ampie porzioni del territorio iracheno. (segue) (Irb)