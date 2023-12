Iraq: tutto pronto per le elezioni amministrative, si vota di nuovo a Kirkuk dopo 18 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra questione che interessa questa provincia è la disputa sulle esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno attraverso l’oleodotto che da Kirkuk conduce al porto turco di Ceyhan. Ankara aveva sospeso le importazioni di petrolio dal Kurdistan attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan il 26 marzo di quest'anno, avviando la ristrutturazione dell’infrastruttura. La decisione, in realtà, era giunta dopo la sentenza della Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi, che imponeva alla Turchia di pagare un risarcimento al governo federale iracheno per le importazioni di petrolio dalla regione autonoma curda senza passare per Baghdad. (segue) (Irb)