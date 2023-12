© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha abbattuto altri quattro droni ucraini che si dirigevano verso la regione di Kursk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, precisando che l'attacco ha avuto luogo intorno alle 18:40 (16:40 in Italia). In precedenza, il dicastero aveva riferito che le forze ucraine avevano lanciato due droni contro la regione alle 17:30 (15:30 in Italia). (Rum)