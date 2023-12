Milano: Webuild, ceduta quota M4 ad Atm per 141 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distanza tra i due capolinea di Linate e San Cristoforo pari a 15 km sarà coperta in 30 minuti di viaggio; a seguito dell'entrata in funzione della M4, la metropolitana sarà in grado di trasportare 24 mila persone/ora per direzione di marcia, per un totale previsto di 86 milioni di passeggeri all'anno. Una volta ultimata, M4 contribuirà a togliere dalle strade 180 mila auto al giorno, con notevoli benefici in termini di riduzione delle emissioni di co2. La linea M4 è una metropolitana leggera ad automatismo integrale, che si sviluppa tutta in sotterraneo. La guida è driverless, senza conducente a bordo, e le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alle fermate in stazione, con la banchina totalmente separata dai vagoni in movimento, condizione che garantisce la massima sicurezza per tutti i passeggeri. I lavori su tutta la linea sono in via di ultimazione con un avanzamento che ha superato il 90 per cento e la consegna di tutte le fermate è prevista entro fine 2024. La consegna progressiva delle diverse tratte della linea M4, che rappresenta uno dei progetti di mobilità sostenibile sotterranea più importanti in Europa, conferma la capacità di Webuild, insieme a tutta la filiera, di realizzare grandi infrastrutture complesse e tecnologicamente avanzate in un contesto sfidante come una città ad alta densità abitativa e di traffico come Milano, salvaguardando nello stesso tempo il patrimonio storico e artistico della città. Negli ultimi 10 anni Webuild ha consegnato 270 infrastrutture di grande complessità e dimensione in quattro continenti e nei principali segmenti di business nei quali opera. (Com)