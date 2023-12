Italia-Usa: partnership bilaterale al centro degli Space Days a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Washington, in occasione della Giornata nazionale dello spazio, ha organizzato la seconda edizione in presenza degli Italian Space Days, il 13-14 dicembre: due giorni di eventi e workshop che hanno messo in risalto il contributo dell'Italia all'industria spaziale mondiale e il consolidamento della stretta collaborazione nel settore tra il nostro Paese e gli Stati Uniti. "Oggi ci riuniamo per celebrare la maestria, l'esperienza e la visione dell'Italia nel settore spaziale, valorizzando i benefici economici, commerciali e sociali del nostro impegno nel settore su scala nazionale ed internazionale: l’Italia non solo vanta una ricca tradizione spaziale, ma possiede anche una catena di approvvigionamento completa, che include lanciatori, infrastrutture, servizi downstream e nanosatelliti”, ha affermato l’ambasciatrice Mariangela Zappia, aggiungendo che il Paese ha dimostrato di avere “grandi capacità, cooperando con gli Stati Uniti a 360 gradi, con il valore aggiunto della la nostra creatività e innovazione". (segue) (Was)