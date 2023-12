Italia-Usa: partnership bilaterale al centro degli Space Days a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In chiusura dei lavori è intervenuto anche Chirag Parikh, segretario del Consiglio nazionale per lo spazio della Casa Bianca. "La partnership tra Italia e Stati Uniti, con l'allineamento non solo delle nostre tecnologie ma anche dei nostri ideali democratici, è molto importante ora che ci muoviamo verso una nuova fase dell'era spaziale", ha detto, aggiungendo che nel 2024 si terrà il primo dialogo spaziale Usa-Italia, che toccherà tutti i settori, con particolare attenzione all'industria innovativa. La rassegna, realizzata in collaborazione con la Italian Trade Agency, l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e i principali partner istituzionali e commerciali, tra cui la Space Foundation, la Sda Bocconi, l'Iti Space Enterprise Council e il Cnr, ha riunito esperti, imprese e appassionati, offrendo uno sguardo sulle ultime tecnologie e innovazioni in ambito spaziale. (segue) (Was)