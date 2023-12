Italia-Usa: partnership bilaterale al centro degli Space Days a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la durata dell'evento, l’ambasciata ha ospitato gli stand di aziende italiane leader nel settore spaziale: Irca Zoppas, T4i Technology For Propulsion And Innovation, D-Orbit, Ceipiemonte, Kayser Italia, Eie Group, New Production Concept, Jointek, Alma Sistemi, Altec, Thales Alenia, Officina Stellare, Argotec, Space Factory, Avio, Arca Dynamics, Roboze, Optec, Involve Group. Nel corso della prima giornata è andato in scena il Gobal Space Summit, con tavole rotonde su temi chiave come l'innovazione nell'industria spaziale e la cybersicurezza. Il secondo giorno ha visto l'apertura del Commercial Space Forum, con decine di incontri B2B finalizzati alla collaborazione tra aziende italiane e leader industriali statunitensi e organizzate con il sostegno dell'Aeronautica militare, della Space Foundation, di Sda Bocconi e del Cnr. In seguito, si è tenuta la conferenza stampa sul progetto "Italian Space Food", a cui hanno preso parte il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; A. C. Charania, chief technologist della Nasa; il generale dell'Aeronautica Antonio Conserva; Michael Suffredini, amministratore delegato di Axiom Space; il colonnello dell'Aeronautica e pilota della missione Ax-3 Walter Villadei; Paolo Barilla, vicepresidente di Barilla Group; e Giovanni Rana jr., innovation manager di Rana Group. (Was)