Yemen: ministro Esteri, "Houthi sfruttano eventi Gaza per guadagnare popolarità nel Paese"

- Il ministro degli Esteri dello Yemen, Ahmed Awad bin Mubarak, ritiene che i ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi stiano “sfruttando la guerra nella Striscia di Gaza per guadagnare consenso politico e popolare" del Paese. Lo ha dichiarato il ministro in un’intervista all'emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, in cui commenta gli attacchi rivendicati dagli Houthi alle navi in transito nel Mar Rosso, in risposta alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Nell’intervista, Bin Mubarak ha attaccato il gruppo affermando che “sostenere Gaza non significa trasformare lo Yemen e la regione araba in un campo di guerre, distruzione e pirateria”, aggiungendo che il gruppo "non può vivere al di fuori della cintura di guerra", perché “la loro volontà politica è legata al sabotaggio, alla morte e alla guerra perpetua”. Per quanto riguarda il ruolo dell'Iran nei confronti dei ribelli, il ministro definisce la posizione di Teheran come “negativa e sfavorevole”, affermando che questo atteggiamento “porta a interrompere qualsiasi comunicazione o incontro diplomatico”. Infine, Bin Mubarak ha sottolineato l’importanza del ruolo saudita nel sostenere e stabilizzare la regione e lo Yemen "perché in grado di offrire una risposta ai pericoli imminenti, come la lotta al traffico di armi e droga, attraverso le acque territoriali e nei paesi vicini". Il governo yemenita ha la la propria sede nella città di Aden, mentre gli Houthi hanno preso il controllo di Sanaa, ex capitale dello Yemen, e di gran parte del nord del Paese. (Res)