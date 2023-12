Tunisia: 2 milioni di litri di olio extravergine di oliva in vendita a prezzo calmierato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia sono stati messi in vendita oggi due milioni di litri di olio extra vergine a un prezzo calmierato di 15 dinari (4,45 euro), rispetto al prezzo medio precedente che oscilla tra i 21 e 35 dinari (6,23- 10,38 euro). Lo ha annunciato il direttore commerciale dell'Ufficio nazionale dell'olio (Onh), Moez Ben Amor, che ha precisato che il ministero del Commercio sta lavorando per organizzare le operazioni di fornitura dell'olio d'oliva del raccolto di quest'anno. Ben Amor ha sottolineato che la quantità totale di olio destinato alla vendita a un prezzo calmierato durante questa stagione, si avvicina agli 11 milioni di litri, precisando che si tratta di una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno della popolazione. L'iniziativa rientra tra le raccomandazioni del presidente della Repubblica, Kais Saied, a sostegno dell'economia nazionale. Il prezzo preferenziale mira a offrire ai consumatori quantità sufficienti di olio extra vergine di oliva tenendo conto del potere d'acquisto dei cittadini. (Tut)