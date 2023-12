Speciale infrastrutture: nuovi collegamenti ferroviari e rigenerazione urbana a Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di sviluppo del territorio a base culturale che ha portato Bergamo e Brescia ad essere Capitale Italiana della Cultura 2023 è strettamente collegato agli investimenti in nuove infrastrutture e a politiche d'intervento di rigenerazione urbana per obiettivi a medio-lungo termine. Il Gruppo FS Italiane ha scelto di sostenere la Capitale Italiana della Cultura 2023 come Partner dell'area tematica "Città Natura". Un contributo nel 2023 che è coerente con le direzioni di intervento del Gruppo FS Italiane su queste città e i loro territori. Nei prossimi anni la stazione di Bergamo è destinata a cambiare volto e diventare una nuova centralità per la città, un vero e proprio nodo di servizi e scambio intermodale. Oltre a spazi per i viaggiatori più ampi e calibrati sul futuro bacino di utenza della stazione, gli interventi previsti includono la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali coperti di alta qualità architettonica e urbana. Il progetto del nuovo HUB di Bergamo si inserisce all'interno di un contesto di più ampio respiro – il futuro masterplan "Bergamo Porta Sud" – che interessa la rigenerazione delle aree dello scalo ferroviario e la valorizzazione di una vasta area comunale di quasi 400 mila metri quadrati, a due passi dal centro cittadino. È un progetto che mira a diventare la parte più viva di un sistema organico complesso, sia per le funzioni legate al trasporto e scambio ferro-gomma, che in senso urbano e ambientale. Il disegno del nuovo edificio passeggeri a Est della stazione storica e della nuova galleria di collegamento tra le banchine a Ovest ha tuttavia anche un'aspirazione più grande: quella di operare una rilettura contemporanea del tema della stazione come edificio urbano e non solo come puro dispositivo infrastrutturale. L'investimento complessivo degli interventi di Rete Ferroviaria Italiana – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane – per la nuova stazione di Bergamo ammonta a circa 100 milioni di euro. Il progetto avrà come base la continuità dei flussi e la riqualificazione funzionale, con un focus su sostenibilità ambientale e intermodalità, senza dimenticare l'aspetto dell'accessibilità per le persone a ridotta mobilità. L'attuazione rientra negli obiettivi del Piano Integrato Stazioni elaborato da Rfi per gli investimenti sulle Stazioni a maggiore rilevanza trasportistica, distribuite su tutto il territorio nazionale e che intercettano oltre il 90 per cento del totale dei passeggeri in transito sulla rete. A livello strategico, la nuova stazione di Bergamo si configura come vera e propria cerniera per i prossimi interventi infrastrutturali previsti sul territorio lombardo, tra cui il raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo – Montello e il nuovo collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Ciò porterà a una crescita del numero dei passeggeri nella stazione di Bergamo fino a circa 10 milioni annui (in aumento rispetto agli 8,5 milioni attuali). (Com)