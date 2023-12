Speciale infrastrutture: ministri Interno Italia e Arabia Saudita firmano piano di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in visita ufficiale a Riad nel Regno dell’Arabia Saudita, ha avuto oggi un incontro bilaterale con l'omologo Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz. Lo riferisce un comunicato stampa. In apertura, Piantedosi ha sottolineato l’amicizia che caratterizza i rapporti bilaterali tra i due Paesi e ha ringraziato per le interessanti visite al “King Fahd Security College” e al “911 Unified Security Operations Center”, strutture gestite dal ministero dell’Interno saudita. Per rilanciare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, i due ministri hanno firmato un piano di collaborazione nei seguenti settori: lotta alla criminalità organizzata transnazionale, sicurezza informatica, sicurezza ambientale, controlli degli stupefacenti, lotta al riciclaggio e alla contraffazione, sicurezza e protezione delle infrastrutture, formazione in materia di sicurezza e lotta agli incendi. “Nel corso del proficuo colloquio - ha dichiarato il ministro Piantedosi - ci siamo inoltre confrontati sui temi migratori e ritengo che il Regno dell’Arabia Saudita rappresenti un partner di assoluto rilievo ai fini del dialogo e della realizzazione di percorsi sostenibili ed efficaci per la prevenzione della migrazione irregolare”. “Sono dunque felice - ha concluso il titolare del Viminale - che l’Italia possa contare, nell’ambito del processo di Roma, sulla collaborazione saudita al fine di raggiungere i nostri comuni obiettivi per una maggiore sicurezza nell’area mediterranea”. (Com)