Speciale infrastrutture: primo blocco del Nuovo Policlinico Milano arriva al tetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo blocco del Nuovo Policlinico di Milano, il cui termine è atteso entro la fine del 2024, arriva al tetto. Il taglio del nastro è avvenuto questo pomeriggio alla presenza del sindaco sindaco di Milano Giuseppe Sala e del sottosegretario alle Infrastrutture Alessandro Morelli. Il central building del Policlinico di Milano è in avanzato stato di realizzazione: nel nuovo Padiglione, che sarà formato da due blocchi verticali e da un corpo centrale, è stato appena raggiunto il tetto del primo blocco. Il completamento della struttura è previsto per la fine del 2024, mentre il primo paziente è atteso per la prima metà del 2025. "Sono passati 4 anni da quando, il 27 novembre 2019, abbiamo posato la prima pietra di questo nuovo edificio - ha spiegato Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano - Dopo le opere propedeutiche e dopo due anni difficili segnati dal Covid, ingranaggio dopo ingranaggio, oggi abbiamo un cantiere che funziona come un meccanismo ben oliato, dando continuità ai lavori. Questo ha portato, come promesso, a raggiungere entro Natale il tetto dell'edificio nord, e a breve sarà completato anche l'edificio sud; seguirà poi la piastra centrale con il bellissimo giardino pensile terapeutico". (segue) (Rem)