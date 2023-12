Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Occhiuto, risorse Fsc siano recuperate con investimenti infrastrutturali in Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le risorse del Fondo sviluppo e coesione da destinare al Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini “aveva parlato con me e Schifani. Schifani si era detto disponibile a investire 1,3 miliardi dell'Fsc, io avevo dato la disponibilità per 200 milioni, in ragione del fatto che il Ponte comprende anche opere che stanno in Calabria. Ho chiesto a Salvini che queste risorse fossero ampiamente recuperate nell’investimento che il governo deve fare sulle infrastrutture della mia Regione”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine dell’evento Atreju, la manifestazione annuale della destra italiana in corso a Castel Sant’Angelo a Roma. “A nulla serve il Ponte se non si fanno le infrastrutture che servono a collegarlo al resto del Paese. Il Ponte è importante se diventa un attrattore di altri investimenti. Il sud ha bisogno di un importante investimento infrastrutturale che il governo sta mettendo in campo”, ha aggiunto. (Rin)