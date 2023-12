Speciale infrastrutture: Bignami, su termovalorizzatore si prospetta ritorno da 3,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di un investimento di poco meno di un miliardo per realizzare il termovalorizzatore di Roma e della tariffa stabilita per il conferimento "si stima a larghe linee, per 600 mila tonnellate di rifiuti da smaltire ogni anno, su una concessione di 33 anni, un ritorno di 111 milioni l'anno, significa che si proiettano 3,6 miliardi su 33 anni". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, in apertura del dibattito "Capitale pulita" nell'ambito del ciclo di incontri "Roma Locomotiva d'Italia" organizzato dal quotidiano "Il Tempo". (Rer)