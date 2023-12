Speciale infrastrutture: Tar Lazio respinge ricorso sindacati su riduzione oraria sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare di alcune associazioni sindacali, che avevano chiesto la sospensione dell'ordinanza emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha disposto la riduzione a quattro ore della durata dello sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico. I decreti emanati dal presidente della terza sezione hanno tenuto conto dei disagi che sarebbero stati causati all'utenza da un'astensione di ventiquattro ore, nonché dei rischi per la pubblica incolumità, che si sarebbero potuti verificare in determinate zone del Paese, a causa delle prevedibili avverse condizioni atmosferiche. (Com)