Speciale infrastrutture: il termovalorizzatore Roma nel 2027 produrrà oro per 4 mila fedi nuziali l'anno

- Entrerà in funzione nel 2027 e oltre a produrre energia produrrà circa 60-80 chili di oro sufficienti a realizzare 4 mila fedi nuziali l'anno. Ma sarà in grado di recuperare dai rifiuti 10 mila tonnellate di acciaio utili a quanto ne serve per costruire cento locomotive, 2 mila tonnellate di alluminio pari a quanto ne serve per dieci airbus A 340 e 1.600 tonnellate di rame sufficienti a realizzare 130 chilometri di installazioni aeree per treni e tram. Sono i dati emersi oggi nel corso del dibattito "Capitale pulita" organizzato dal quotidiano "Il Tempo" e in cui da Parigi a Vienna - dove già ci sono impianti di termovalorizzazione - fino a Roma, che si prepara a costruirlo, si sono confrontati esperti e istituzioni. Dal governo, nella figura del viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami, è arrivata una manifestazione di sostegno all'impianto. "Il governo è favorevole agli interventi che devono essere realizzati per traguardare gli obiettivi stabiliti da qui al 2030 in materia di gestione dei rifiuti e rispetto dell'ambiente", ha detto. (Rer)