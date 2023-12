Napoli: Pnrr scuole, gli interventi di Città metropolitana in area costiera e isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove gli interventi finanziati e cantierati nell'area costiera e nelle isole grazie ai fondi Pnrr scuole sfruttati dalla Città metropolitana di Napoli. Per le isole, si va dalla realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel comune di Ischia, con un investimento di 6 milioni e 800mila euro, alla ristrutturazione edilizia per l'adeguamento impiantistico e normativo della palazzina inagibile sita nel complesso scolastico utilizzato dal Nautico e Polispecialistico 'Caracciolo - da Procida" di Procida, per 3 milioni. Sulla terraferma, due interventi previsti nel comune di Pozzuoli: l'adeguamento sismico e impiantistico/normativo della palazzina inagibile ubicata nella sede succursale dell'Isis 'Falcone', in località Licola, per destinarla a plesso laboratori (2,8 milioni), e la manutenzione straordinaria dell'Is 'Virgilio' (690mila euro). Scendendo lungo la fascia costiera, via ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della sede centrale del 'Levi' di Portici (610mila euro), alla costruzione del corpo palestra presso il nuovo istituto di Ercolano (la succursale dell'Isis Tilgher, in via Caprile - 2,7 milioni - e ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'Ipam 'Colombo' di Torre del Greco (un milione e 650 mila), della sede centrale del 'Pascal' di Pompei (830mila) e dell'Itn 'Bixio' di Piano di Sorrento (2,7 milioni). "Abbiamo rispettato i termini e cantierato tutti i progetti previsti, attraverso un lavoro enorme: per questo voglio ringraziare tutto il personale della Città Metropolitana. Con questo piano daremo finalmente risposte importanti alle richieste di strutture all'avanguardia che ci provengono dal territorio, per costruire insieme il futuro dei nostri giovani", ha affermato Ilaria Abagnale, consigliera delegata alla Scuola per la restante parte dell'area metropolitana.(Ren)