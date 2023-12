Polonia: ministero della Difesa scioglie la commissione d’inchiesta sulla tragedia di Smolensk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa polacco ha deciso di sciogliere la commissione d’inchiesta sulla catastrofe aerea di Smolensk del 2010. Lo ha reso noto il portavoce del dicastero, Janusz Sejmej. Nel relativo comunicato si legge che il vicepremier e ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha firmato la decisione di revocare la sottocommissione “istituita per il riesame dell’incidente del Tu-154 avvenuto il 10 aprile 2010 a Smolensk”. La commissione era stata costituita nel 2016 dall’allora ministro della Difesa Antoni Macierewicz, che la presiede dal 2018. Sejmiej ha riferito che da lunedì partirà un’indagine sulle attività della commissione. Il viceministro della Difesa Cezary Tomczyk ha spiegato che la decisione mette fine allo sperpero di centinaia di milioni di zloty spesi per un organo che non ha mai avuto a che fare veramente con il chiarimento delle causa del disastro aereo ma piuttosto con la strumentalizzazione politica della tragedia. Nella catastrofe morirono 96 persone, tra cui l’allora presidente Lech Kaczynski, la moglie Maria, il capo di Stato maggiore delle forze armate, il governatore della Banca nazionale di Polonia, 18 parlamentari e altri vertici politici e militari polacchi. Il gruppo era diretto in Russia per partecipare al 70mo anniversario del massacro di Katyn. (Vap)